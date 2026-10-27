Захарова: участников саммита Россия-Африка пытались отговорить от визита в РФ

МИД: участников саммита Россия-Африка пытались отговорить от визита в РФ Захарова: участников саммита Россия-Африка пытались отговорить от визита в РФ

Москва27 окт Вести.Иностранных участников саммита Россия-Африка, включая представителей прессы, пытались отговорить от приезда в Россию. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время встречи с участниками медиафорума "Россия-Африка 2026".

Я знаю, что многих пытались отговорить, кого-то пытались запугать, кого-то пытались заманить, в частности, каким-то другими мероприятиями сказала Захарова

По ее словам, ей все это хорошо известно, так как информацию она получила от коллег и журналистов.

Дипломат поблагодарила присутствующих за то, что они приехали и нацелены на конструктивную работу.

Третий саммит Россия-Африка будет проходить в Москве 28–29 октября.

Ранее стало известно, что президент Кении планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита РФ-Африка.