Захарова заявила, что Африка не отступила от дружбы с РФ под давлением Запада

"Мы друзей не предаем": Захарова оценила стойкость Африки под давлением Запада Захарова заявила, что Африка не отступила от дружбы с РФ под давлением Запада

Москва27 окт Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что африканские страны, несмотря на беспрецедентное давление Запада, сохранили приверженность дружбе с Москвой. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, попытки принудить государства континента разорвать связи с Россией, включая шантаж и прямые угрозы, оказались тщетными. Дипломат подчеркнула, что отношения России и Африки опираются на многолетние традиции доверительного диалога и равноправия.

Россия никогда не была колониальной державой, никогда не поддерживала работорговлю и никогда не принимала логику рабства, всегда считая ее недопустимой. На протяжении всей истории наша страна твердо отстаивает подлинное равноправие в международных отношениях, принципы равенства перед Богом, законом и международным правом, взаимного уважения культур и традиций друг друга написала Захарова

Именно эта философия, отметила дипломат, стала основой того, что Африка не поддалась внешнему давлению.

Африканский континент в полный рост, по-настоящему суверенно, с той самой своей внутренней гордостью, с достоинством, заявил: "Мы друзей не предаем". <...> Мы никогда не забудем то, что Африка выстояла под западным давлением и ни на шаг не отступила от своей принципиальной позиции на дружбу с Россией заявила она

По словам Захаровой, Москва продолжает развивать с африканскими партнерами практическое сотрудничество во всех сферах — от торговли и энергетики до культуры и туризма.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Африку континентом будущего.