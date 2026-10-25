Захарова: Россия открыта к диалогу с теми, кто приходит к ней с уважением

Захарова: Россия ведет переговоры только с теми, кто приходит к ней с уважением Захарова: Россия открыта к диалогу с теми, кто приходит к ней с уважением

Москва25 окт Вести.Москва ведет диалог с теми, кто приходит с уважением, а не с теми, кто прибегает к давлению и фейкам. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Право знать".

Дипломат подчеркнула, что Россия всегда вела диалог со сторонами, с которыми это возможно.

С теми, с кем можно говорить, всегда говорили и разговаривали. Не с теми, кто приезжает к нам с дубиной и мешком фейков, а с интересом, любопытством, возможно, со спорными оценками, но с уважением. Мы всегда были открыты сказала Захарова

Она также отметила, что для того, чтобы начать контакты с Россией, представителям Европы необходимо "научиться использовать свой речевым аппаратом по назначению".

Ранее официальный представитель МИД РФ отреагировала на ноту посольства Франции в Москве, в которой содержалось требование не вмешиваться во внутренние дела европейской державы. Захарова подчеркнула, что РФ отрицает подобный подход в международных делах.