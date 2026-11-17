Захарова: в Европе готовы говорить о мире, только вынеся интересы РФ за скобки Захарова: Европа готова говорить о мире, только вынеся интересы Москвы за скобки

Москва17 ноя Вести.Заявления главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля вписываются в логику Европы, которая готова говорить о мире, только если интересы Москвы будут вынесены за скобки. Об этом написала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она обратила внимание на слова Вадефуля, который сообщил о намерении начать предметные переговоры с Россией о мире. По его мнению, РФ должна понять, что в данном конфликте "невозможно одержать победу на поле боя" и необходимо искать решение путем диалога.

Заявления Вадефуля повторяют ту же логику: Европа готова говорить о мире только в том случае, если интересы России будут заранее вынесены за скобки. А так не будет. Это не переговоры, а ультиматум, упакованный в дипломатическую риторику, и это "тупиковые размышления" подчеркнула дипломат

Захарова также напомнила, что, согласно заявлениям главы киевского режима Владимира Зеленского, именно Германия стала основным союзником Украины по обороне. По ее словам, около 55 миллиардов евро было выделено с 2022 года не на гуманитарные программы и не на восстановление, а на вооруженные, которым ВСУ атакуют российские города и мирное население.