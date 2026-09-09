В МИД Германии заявили о готовности Европы к диалогу с Россией о мире Вадефуль: Европа готова обсуждать с Путиным завершение конфликта на Украине

Москва9 сен Вести.Европейские страны готовы обсуждать с президентом России Владимиром Путиным завершение украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью Bild.

По словам дипломата, Берлин поддерживает все инициативы по снижению напряженности. В частности, подчеркнул Вадефуль, Германия выступает за перемирие в Черном море.

Если он [Путин] всерьез готов говорить о прекращении этой войны, то мы, безусловно, будем готовы поговорить с ним об этом сказал глава МИД ФРГ

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия стремится добиться урегулирования украинского конфликта мирными средствами и открыта для этого процесса. По его словам, РФ надеется на возобновление трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом.