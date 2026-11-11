Захарова призвала Европу привести себя в порядок перед переговорами по Украине

Захарова сравнила желающую участвовать в переговорах Европу с человеком в крови Захарова призвала Европу привести себя в порядок перед переговорами по Украине

Москва11 ноя Вести.Европейским странам необходимо привести себя в порядок, прежде чем претендовать на участие в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Им сначала надо привести себя в какой-то порядок, понимаете? Они в непотребном виде находятся. Их мысли не то что сбивчивые, а речь путаная подчеркнула дипломат

Захарова сравнила стремление европейских государств присоединиться к переговорам с попыткой сесть за общий стол человека, который агрессивно выражается и перепачкан кровью.

Представитель МИД РФ также обратила внимание на противоречивость действий западных стран. По ее словам, они проводят военные учения у российских границ, выступают за введение новых санкций и выделяют средства на убийства, одновременно заявляя о желании участвовать в мирных переговорах.