Захарова о выборе представителя ЕС: на "камень, ножницы" не скидывались

Захарова предложила решить на "камень-ножницы", кто будет представлять ЕС Захарова о выборе представителя ЕС: на "камень, ножницы" не скидывались

Москва11 ноя Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила странам Европы скинуться на "камень, ножницы" для того, чтобы решить, кто будет представлять ЕС на переговорах с Россией.

Так она прокомментировала отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксена представлять Европу на переговорах с Россией.

На "камень, ножницы" еще не скидывались написала Захарова в своем Telegram-канале

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский призвал Европу быстрее определиться с кандидатом на переговорах по украинскому урегулированию.

По мнению замглавы МИД РФ Александра Грушко, Евросоюз своей позицией, а также финансовой и военной поддержкой Украины исключил себя из переговоров, он "самовырезался".

"Камень, ножницы, бумага" — популярная игра, известная во многих странах мира. Ее часто используют для жеребьевки: чтобы определить очередность хода, ведущего в других играх или просто разрешить спор.

Участники одновременно показывают один из трех жестов — камень (кулак), ножницы (два вытянутых пальца) или бумагу (расправленная ладонь); побеждает тот, чей жест сильнее по правилам: камень ломает ножницы, ножницы режут бумагу, бумага оборачивает камень, а при одинаковых жестах объявляется ничья.