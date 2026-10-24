МИД: для РФ позиция переговорщика от Европы важнее его личности Грушко: для России позиция переговорщика от Европы важнее его личности

Москва24 окт Вести.Для российской стороны личность переговорщика от Европы непринципиальна, главное – его позиция на переговорах. Об этом в интервью агентству РИА Новости заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Это даже не вторичный, не третичный вопрос – значения принципиального он не имеет​​​... Ключевой момент – это то, с какой позицией [переговорщик] идет на эти переговоры, если его туда пустит Европейский союз сказал замминистра

Ранее издание The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что в качестве кандидатов на роль переговорщика от Евросоюза по вопросу урегулирования украинского конфликта рассматриваются пять европейских лидеров. Среди них президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Норвегии Йонас Гар Стере и премьер Дании Метте Фредериксен.