МИД РФ: евротройка приглашена в Москву, выбор остается за ней Рябков: евротройка получила приглашение в Москву, выбор остается за ней

Москва25 ноя Вести.Великобритания, Франция и Германия могут потерять возможность присоединиться к обсуждению урегулирования конфликта на Украине, если начнут выставлять предварительные требования, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что ему неизвестно "о каких-то контактах со странами евротройки" в настоящее время.

Я говорил на эту тему раньше, что если они выдвигают какие-то предусловия своего подключения (к переговорам по Украине – прим. ред.), то они обнуляют собственные шансы. Они приглашены в Москву. Выбор за ними: хотят они приехать в Москву или не хотят - пусть они скажут приводит ТАСС слова Рябкова

Сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не видит смысла в переговорах по Украине с участием Европы, если европейские страны исходят из того, что архитектуру безопасности в регионе должны определять только НАТО и ЕС, а интересы Москвы не должны быть учтены.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, приглашение европейских представителей к переговорам в Москве по-прежнему действует, Россия рассчитывает на их реакцию.