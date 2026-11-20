Москва20 нояВести.Россия ждет от представителей Великобритании, Франции и Германии, входящих в так называемую евротройку, ответ на предложение о проведении контактов в Москве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Российский лидер Владимир Путин сообщил, что соответствующий сигнал был направлен по дипломатическим каналам, напомнил дипломат.
Мы ждем ответа на приглашениесказал Рябков журналистам
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что страны "евротройки" обсуждают возможность отправить своих представителей в Москву на переговоры с Россией после соответствующего предложения российского лидера.