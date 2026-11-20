Рябков: Россия ждет от "евротройки" ответ на предложение о контактах в Москве

Рябков: Москва ждет от "евротройки" ответ на предложение о контактах Рябков: Россия ждет от "евротройки" ответ на предложение о контактах в Москве

Москва20 ноя Вести.Россия ждет от представителей Великобритании, Франции и Германии, входящих в так называемую евротройку, ответ на предложение о проведении контактов в Москве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что соответствующий сигнал был направлен по дипломатическим каналам, напомнил дипломат.

Мы ждем ответа на приглашение сказал Рябков журналистам

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что страны "евротройки" обсуждают возможность отправить своих представителей в Москву на переговоры с Россией после соответствующего предложения российского лидера.