Грушко: Москва ответит, если евротройка пойдет на острые формы диппротивостояния МИД: РФ ответит, если страны евротройки пойдут на острые формы диппротивостояния

Москва3 сен Вести.Россия ответит странам евротройки (Германия, Франция, Британия), если они пойдут на острые формы дипломатического противостояния. Об этом РИА Новости рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он отметил, что не Москва выбрала "такую тактику ведения дипконтактов", отвечая на вопрос, не рассматривается ли возможность понижения с государствами евротройки дипломатических отношений на фоне их агрессивного поведения.

Более того, в нынешних условиях это достаточно глупо... если они, конечно, пойдут на какие-то острые формы дипломатического противостояния, мы будем отвечать подчеркнул Грушко

Немецкое правительство 1 сентября объявило о полном прекращении приема граждан генеральным консульством России в Бонне. Поводом для такого решения стал инцидент с дроном в аэропорту Лейпциг/Галле.

В МИД РФ заявили, что действия Берлина, бездоказательно обвинившего Москву в инциденте с БПЛА, получат жесткий ответ.