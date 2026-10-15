Замглавы МИД Галузин: Россия готова обсудить новую встречу с "евротройкой" Галузин: Россия рассмотрит запрос "евротройки" о встрече при его поступлении

Москва15 окт Вести.Россия не уклоняется от диалога с "евротройкой" (Великобритания, Германия и Франция), и если послы этих стран запросят у Москвы новую встречу, то этот вопрос будет рассмотрен с учетом ситуации вокруг Украины. Об этом газете "Известия" сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

От диалога мы в принципе не уклоняемся. Но важно понимать, с чем, собственно, послы вознамерятся прийти ответил дипломат на соответствующий вопрос

11 июня 2026 года Галузин принял послов Франции, Великобритании и ФРГ Николя де Ривьера, Найджела Кейси и Александра Ламбсдорфа соответственно. В МИД РФ сообщили, что замминистра указал дипломатам на деструктивный курс их стран, который подталкивает Киев к продолжению конфликта, а также изложил принципиальные подходы России к политико-дипломатическому урегулированию на Украине.

Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что единственной целью визита послов было подтвердить России ультиматум западных стран.

Он напомнил, что у Запада была возможность повлиять на урегулирование конфликта, но его представители "отличились со знаком минус", выступив "антигероями" и запретив весной 2022 года главе киевского режима Владимиру Зеленскому подписать в Стамбуле согласованный и парафированный документ о принципах урегулирования и прекращении боевых действий.