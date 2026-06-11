Галузин указал послам евротройки на деструктивный курс стран в вопросе Украины

Галузин рассказал послам евротройки об оценках деструктивной политики их стран Галузин указал послам евротройки на деструктивный курс стран в вопросе Украины

Москва11 июн Вести.Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послами Британии, Франции и Германии указал им на деструктивную политику их стран в вопросе украинского кризиса.

В четверг дипломаты евротройки посетили МИД РФ и встретились с Галузиным, их визит продолжался полтора часа.

Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису говорится в сообщении МИД РФ по итогам беседы

В российском внешнеполитическом ведомстве указали послам, что политика их стран максимально стимулирует Киев продолжать конфликт "от имени, за счёт и при прямой помощи западной "коалиции желающих".

Ранее посол Франции Николя де Ривьер по итогам визита в МИД РФ анонсировал совместное заявление с дипломатами Германии и Британии и назвал встречу хорошей.