Москва11 июнВести.Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послами Британии, Франции и Германии указал им на деструктивную политику их стран в вопросе украинского кризиса.
В четверг дипломаты евротройки посетили МИД РФ и встретились с Галузиным, их визит продолжался полтора часа.
Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризисуговорится в сообщении МИД РФ по итогам беседы
В российском внешнеполитическом ведомстве указали послам, что политика их стран максимально стимулирует Киев продолжать конфликт "от имени, за счёт и при прямой помощи западной "коалиции желающих".
Ранее посол Франции Николя де Ривьер по итогам визита в МИД РФ анонсировал совместное заявление с дипломатами Германии и Британии и назвал встречу хорошей.