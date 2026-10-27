"Россия должна": что слышат дипломаты РФ на встречах с европейцами МИД РФ: контакты России и Европы несистемны, от Москвы требуют капитуляции

Москва27 окт Вести.Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что контакты Москвы и европейских стран носят несистемный характер, а на встречах от России требуют капитуляции. Об этом дипломат сказал в интервью РИА Новости.

Контакты есть какие-то, но они не системные. Были на полях Генеральной Ассамблеи, и в МИДе у нас есть контакты. Но они приходят и говорят то, что они публично заявляют: "Россия должна". Они требуют от нас капитуляции и, глядя в глаза, утверждают, что вот это и есть основа для долгосрочного урегулирования приводит его слова агентство

По словам замминистра, в Европе исходят из того, что формула мира по Украине на российских условиях обернется капитуляцией Западной Европы.

Почему это будет капитуляция Западной Европы — совершенно непонятно, но они не могут ее допустить отметил Грушко

25 октября он указывал, что позиция Евросоюза по параметрам урегулирования исключает участие Европы в переговорах: Брюссель выступает за восстановление прежних границ Украины, требует от Москвы репараций и привлечения к ответственности "виновных", настаивает на размещении иностранных военных на украинской территории и вступлении страны в НАТО. Днем позже дипломат говорил о значительных усилиях США по выработке формулы долгосрочного урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Европа практически заморозила отношения с Россией до нуля и такой подход привел к нестабильности и конфликтам. По его словам, стороны почти вернулись к ситуации времен холодной войны, а вместо обсуждения проблем мирным путем происходит погружение в очень конфронтационную обстановку. Тогда же Песков сообщал о готовности России поддержать кандидатуру переговорщика от ЕС при его искренней заинтересованности в мире.

23 октября телеканал Euronews сообщил, что вступление Евросоюза в переговоры даст ему возможность повлиять на позицию Вашингтона, которая, по мнению авторов материала, изменилась в пользу Москвы и вызвала тревогу.