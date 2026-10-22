Грушко: возвращение диалога с ЕС невозможно без изменения антироссийского курса

Грушко назвал условие для продолжения диалога России и ЕС Грушко: возвращение диалога с ЕС невозможно без изменения антироссийского курса

Москва22 окт Вести.Возвращение к переговорам с европейскими странами невозможно без коренного изменения антироссийского курса Евросоюза, готовящегося к войне с РФ. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме.

Разговор о каком-то восстановлении нормальности в наших отношениях не может быть без коренного изменения нынешней внешней политики Евросоюза подчеркнул он

По словам Грушко, в настоящий момент военное строительство ЕС, экономика, военное планирование, закупка вооружения нацелены на подготовку войны с Россией.

Как ранее заявлял постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, Москва получает все больше свидетельств того, что Евросоюз системно готовится к военному конфликту.