Полянский: РФ получает все больше свидетельств подготовки ЕС к войне

РФ получает все больше свидетельств о подготовке ЕС к войне, заявил Полянский Полянский: РФ получает все больше свидетельств подготовки ЕС к войне

Москва22 окт Вести.Россия получает все больше свидетельств того, что Евросоюз системно готовится к войне, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации.

К сожалению, мы получаем все больше свидетельств того, что подготовка Европы к войне идет на системном уровне сказал дипломат, сославшись на информацию европейских СМИ о намерении до конца октября обсудить вопрос вооружений на случай конфликта с РФ

Полянский перечислил, что параллельно проводятся военные учения и испытания в Италии, Северной Атлантике и Средиземноморье, в Финляндии с участием военных других государств, а в Польше "коалиция желающих", как ожидается, отработает переброску военных на Украину.

И после этого нас пытаются убедить, что именно Россия угрожает Европе войной? Факты-то свидетельствуют как раз об обратном сказал он

Ранее глава МО РФ Андрей Белоусов заявил, что НАТО, ЕС и Украина осознанно идут на эскалацию. Он также предупредил об ускоренной модернизации Европы, которая переводит промышленность на военные рельсы и готовит инфраструктуру для быстрого развертывания вооруженных сил.