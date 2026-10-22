Москва22 октВести.Россия получает все больше свидетельств того, что Евросоюз системно готовится к войне, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации.
К сожалению, мы получаем все больше свидетельств того, что подготовка Европы к войне идет на системном уровнесказал дипломат, сославшись на информацию европейских СМИ о намерении до конца октября обсудить вопрос вооружений на случай конфликта с РФ
Полянский перечислил, что параллельно проводятся военные учения и испытания в Италии, Северной Атлантике и Средиземноморье, в Финляндии с участием военных других государств, а в Польше "коалиция желающих", как ожидается, отработает переброску военных на Украину.
И после этого нас пытаются убедить, что именно Россия угрожает Европе войной? Факты-то свидетельствуют как раз об обратномсказал он
Ранее глава МО РФ Андрей Белоусов заявил, что НАТО, ЕС и Украина осознанно идут на эскалацию. Он также предупредил об ускоренной модернизации Европы, которая переводит промышленность на военные рельсы и готовит инфраструктуру для быстрого развертывания вооруженных сил.