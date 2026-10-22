Белоусов предупредил об ускоренной милитаризации Европы Белоусов: ускоренная милитаризация Европы особенно опасна

Москва22 окт Вести.НАТО, ЕС и Украина осознанно идут на эскалацию, ускоренная модернизация Европы вызывает особенную обеспокоенность, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

Как отметил глава МО РФ, военно-политическая обстановка вокруг России и Белоруссии сегодня остается сложной, в их адрес Запад ведет агрессивную деятельность. Североатлантический альянс, Евросоюз и Украина осознанно идут по пути эскалации, добавил он.

Особую опасность представляет ускоренная милитаризация Европы, которая переводит промышленность на военные рельсы, готовит инфраструктуру для быстрого развёртывания вооруженных сил заявил Белоусов

Российский министр также указал, что Запад наращивает коалиционное военное присутствие у границ России и Белоруссии и это требует от них своевременного реагирования, укрепления взаимодействия в обеспечении безопасности и наращивания военного потенциала