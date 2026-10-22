НАТО расширяет присутствие у границ России, заявил Белоусов Белоусов: НАТО расширяет присутствие у границ России и Белоруссии

Москва22 окт Вести.Североатлантический альянс наращивает военное присутствие у границ России и Белоруссии, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии военных ведомств Союзного государства в Минске.

Наращивается коалиционное военное присутствие у наших границ. НАТО планирует увеличить численность восьми многонациональных боевых групп на востоке до уровня бригад уже к 2027 году заявил военный министр

Речь идет не только об увеличении численности подразделений, но и об изменении масштабов военной активности НАТО в регионе, считает Белоусов. Он обратил внимание собравшихся на характер военных маневров Альянса. По словам главы российского оборонного ведомства, в ходе учений НАТО отрабатывает наступательные сценарии в отношении России и Белоруссии.

Ранее Андрей Белоусов предупредил об ускоренной милитаризации европейских стран.