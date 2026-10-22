Белоусов: обстановка в Европе и на Ближнем Востоке требует упреждающих действий

Международная обстановка требует упреждающих действий, заявил Белоусов Белоусов: обстановка в Европе и на Ближнем Востоке требует упреждающих действий

Москва22 окт Вести.Непредсказуемая международная обстановка требует упреждающих действий. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов в ходе встречи в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Глава российского оборонного ведомства констатировал, что обстановка в мире в настоящий момент продолжает деградировать.

Она остается крайне сложной. Мало того что сложная, она становится все более и более непредсказуемой. Мы видим, что происходит в Европе, на Ближнем Востоке. И это требует упреждающих действий сказал Белоусов, слова которого приводит Министерство обороны РФ

Министр добавил, что эта тема стала основным предметом обсуждения на его встрече с главой Минобороны Белоруссии Виктором Хрениным.

Ранее Лукашенко заявил, что война не нужна ни России, ни Белоруссии, но необходимо быть готовыми к ней.