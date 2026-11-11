Москва11 нояВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе обратил внимание на продолжающуюся милитаризацию западных государств и опроверг обвинения Минска и Москвы в подготовке к военным действиям против стран Запада.
Нас упрекают, особенно Белоруссию и Россию, в том, что мы к 2030 году готовимся к войне и готовы воевать против НАТО и всего Европейского союза. Ничего подобного в Белоруссии и России нетзаявил Лукашенко, его слова приводит госагентство БЕЛТА
При этом белорусский лидер обратил внимание на большие затраты европейских стран на "так называемую безопасность".
Опасность вызывает то, что у наших границ идет тренировка войск и спецподразделений, и опасность состоит в том, что продолжается милитаризация стран Запада. Сотни миллиардов долларов тратятся на закупки вооруженийотметил Лукашенко
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не намерена нападать на страны Запада и не имеет для этого никаких оснований.
При этом президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва не хочет войны с Европой, однако готова к ней.
Заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности проходит в Москве 11 ноября.