Лукашенко: Россия и Белоруссия не намерены воевать против НАТО и всего Евросоюза

Россия и Белоруссия не намерены воевать против НАТО и всего ЕС, заявил Лукашенко Лукашенко: Россия и Белоруссия не намерены воевать против НАТО и всего Евросоюза

Москва11 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе обратил внимание на продолжающуюся милитаризацию западных государств и опроверг обвинения Минска и Москвы в подготовке к военным действиям против стран Запада.

Нас упрекают, особенно Белоруссию и Россию, в том, что мы к 2030 году готовимся к войне и готовы воевать против НАТО и всего Европейского союза. Ничего подобного в Белоруссии и России нет заявил Лукашенко, его слова приводит госагентство БЕЛТА

При этом белорусский лидер обратил внимание на большие затраты европейских стран на "так называемую безопасность".

Опасность вызывает то, что у наших границ идет тренировка войск и спецподразделений, и опасность состоит в том, что продолжается милитаризация стран Запада. Сотни миллиардов долларов тратятся на закупки вооружений отметил Лукашенко

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не намерена нападать на страны Запада и не имеет для этого никаких оснований.

При этом президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва не хочет войны с Европой, однако готова к ней.

Заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности проходит в Москве 11 ноября.