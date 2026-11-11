Москва11 ноя Вести.Президент России Владимир Путин в среду, 11 ноября, открыл в Кремле заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Заседание совета стартовало в узком составе​​​. В российскую столицу прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Киргизии Садыр Жапаров.

Ожидается, что по итогам саммита лидеры подпишут ряд документов, включая итоговую декларацию и Антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года. Среди тем обсуждения на саммите – актуальные международные и региональные проблемы, совершенствование организации противовоздушной обороны и развитие авиационных сил ОДКБ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что также на повестке саммита стоит вопрос о применении к Армении положений статьи 25 Устава организации. Согласно ей, в случае неуплаты членского взноса в течение двух лет может быть рассмотрен вопрос о лишении Еревана права голоса и приостановке права выдвижения граждан Армении на квотные должности.

Как заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Армения не принимает участие в работе ОДКБ, соответствующая реакция поступит позже.