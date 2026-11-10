Москва10 ноя Вести.Главы государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят вопросы совершенствования системы противовоздушной обороны (ПВО) и развития коллективных авиационных сил. Об этом сообщили в пресс-службе президента России.

В контексте развития военного сотрудничества важное значение будут иметь решения о совершенствовании организации ПВО и развития коллективных авиационных сил ОДКБ сообщается в материалах

Планируется, что общие подходы стран ОДКБ будут закреплены в итоговой декларации, а также в заявлениях, посвященных взаимодействию в сфере борьбы с терроризмом и парламентскому измерению системы коллективной безопасности. Кроме того, участники саммита должны принять Антитеррористическую стратегию государств – членов ОДКБ до 2030 года.

Сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ пройдет в Москве в среду, 11 ноября, под председательством президента России Владимира Путина.