Москва11 ноя Вести.Российский лидер Владимир Путин в среду, 11 ноября, проведет в Москве сессию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Саммит станет площадкой для обсуждения не только механизмов укрепления коллективной безопасности ОДКБ, но и наиболее острых региональных и международных проблем, заявили в Кремле. По его итогам планируется закрепить стратегические решения: подписать антитеррористическую стратегию до 2030 года, принять итоговую декларацию и официально передать председательство в ОДКБ Таджикистану с января 2027 года. Ожидается, что президент республики Эмомали Рахмон представит приоритеты председательства страны в организации.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, также 11 ноября на саммите ОДКБ главы государств рассмотрят применение к Армении положений статьи 25 Устава организации, которая допускает лишение права голоса и приостановку выдвижения кандидатов на квотные должности при неуплате членских взносов более двух лет. При этом, как уточнил Лавров, даже в случае лишения права голоса Армения сохранит права по Договору о коллективной безопасности, включая право на коллективную защиту.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия имеет свой документ, который описывает, как должна выглядеть новая архитектура безопасности в Евразии, и который будет учитывать интересы всех сторон. Министр подчеркнул, что на континенте есть субрегиональные структуры, с которыми ОДКБ активно взаимодействует, такие, как СНГ и ШОС.