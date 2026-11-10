Лавров: у РФ есть свой документ, как должна выглядеть безопасность Евразии

Лавров: у России есть свой документ, как должна выглядеть безопасность Евразии Лавров: у РФ есть свой документ, как должна выглядеть безопасность Евразии

Москва10 ноя Вести.Россия имеет свой документ, который описывает, как должна выглядеть новая архитектура безопасности в Евразии, и который будет учитывать интересы всех сторон. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он выразил надежду, что администрация президента США продолжит диалог с Россией о достижении честного баланса интересов, когда ничья безопасность не будет ущемляться.

У нас есть свой позиционный документ, у нас есть то, о чем сказал сейчас генеральный секретарь Организация договора о коллективной безопасности сказал Лавров, выступая в Москве на Международном форуме по коллективной безопасности

Министр подчеркнул, что на континенте есть и другие субрегиональные структуры, с которыми ОДКБ активно взаимодействует, такие, как СНГ и ШОС.

В Абу-Даби сегодня начались трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины.

Источники в переговорной группе сообщали, что участники встречи обсудят формирование новой системы континентальной безопасности после завершения конфликта, а также механизмы предотвращения угроз и укрепления региональной стабильности.