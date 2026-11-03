Москва надеется на проведение встречи формата "3+3", заявили в МИД РФ Лавров: Россия надеется на встречу консультативного формата "3+3"

Москва3 ноя Вести.Москва надеется, что встреча консультативного регионального формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия + РФ, Иран, Турция) состоится в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пленарного заседания высокого уровня IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По словам дипломата, участники соответствующей платформы достигли договоренностей относительно продвижения объединительной повестки дня.

Надеемся, что в ближайшее время состоится очередная встреча в этом формате сказал Лавров

Идея создания шестистороннего формата консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке принадлежит президентам Азербайджана и Турции Ильхаму Алиеву и Реджепу Тайипу Эрдогану. Лидеры двух стран предложили запустить такой формат в 2020 году.