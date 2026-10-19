Лавров: РФ надеется, что Пезешкиан посетит форум экспортеров газа в Москве

Россия рассчитывает на визит Пезешкиана в Москву в конце октября, заявил Лавров Лавров: РФ надеется, что Пезешкиан посетит форум экспортеров газа в Москве

Москва19 окт Вести.Россия рассчитывает, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит Форума стран-экспортеров газа, который состоится 27 октября в Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Также РФ надеется, что представители Исламской Республики примут участие в Минской конференции по евразийской безопасности, которая пройдет 3-4 ноября, добавил дипломат.

Рассчитываем, что президент Пезешкиан сможет посетить саммит Форума стран-экспортеров газа, который в конце октября состоится в Москве сказал Лавров

Ранее Лавров прибыл в Тегеран на переговоры с Аракчи. По итогам встречи Лавров сообщил, что стороны договорились наращивать сотрудничество в рамках ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и на других площадках.