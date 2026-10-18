Лавров в Иране 19 октября будет принят Пезешкианом и переговорит с Аракчи

Лавров во время визита в Иран будет принят Пезешкианом и переговорит с Аракчи Лавров в Иране 19 октября будет принят Пезешкианом и переговорит с Аракчи

Москва18 окт Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Иран в понедельник, 19 октября, будет принят иранским президентом Масудом Пезешкианом. Об этом сказано на сайте МИД РФ.

19 октября состоится рабочий визит … С. В. Лаврова в Тегеран. Он будет принят президентом Исламской Республики Иран М. Пезешкианом и проведет переговоры с иранским коллегой А. Аракчи говорится в публикации

Согласно сообщению, Лавров и Аракчи, как предполагается, обсудят обстановку в зоне Персидского залива и пути выхода из кризиса, спровоцированного действиями США и Израиля в отношении Ирана.

Также министры, в частности, проанализируют ход реализации договоренностей, которые были достигнуты по итогам переговоров президентов России и Ирана, затронут вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации совместных проектов двух стран.

Ранее глава МИД РФ заявил о необходимости устранить первопричины конфликта вокруг Ормузского пролива.