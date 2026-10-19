Москва19 октВести.Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с иранским лидером Масудом Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке, а также в зоне Персидского залива. Об этом сообщили на сайте российского ведомства.
Министр встретился с президентом Ирана в ходе рабочего визита в Тегеран.
Подчеркивалась востребованность плотной координации в отношении ситуации на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива, а также на Южном Кавказе и Каспииговорится в публикации
Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию ближневосточного конфликта.
Ранее сообщалось, что данная встреча прошла в закрытом для журналистов режиме.