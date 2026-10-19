МИД РФ: Лавров обсудил с Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров обсудил с Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке МИД РФ: Лавров обсудил с Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке

Москва19 окт Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с иранским лидером Масудом Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке, а также в зоне Персидского залива. Об этом сообщили на сайте российского ведомства.

Министр встретился с президентом Ирана в ходе рабочего визита в Тегеран.

Подчеркивалась востребованность плотной координации в отношении ситуации на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива, а также на Южном Кавказе и Каспии говорится в публикации

Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию ближневосточного конфликта.

Ранее сообщалось, что данная встреча прошла в закрытом для журналистов режиме.