МИД России отчитался об итогах визита Лаврова в Иран Лавров обсудил расширение торгово-экономического сотрудничества РФ и Ирана

Москва19 окт Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Тегеран обсудил в том числе расширение торгово-экономического сотрудничества между Россией и Ираном. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве напомнили, что дипломат был принят президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом. Лавров провел переговоры с главой иранского МИД Аббасом Аракчи и встретился с секретарем высшего Совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

Уделено внимание вопросам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая реализацию совместных транспортно-логистических и энергетических проектов говорится в заявлении

Отмечается, что визит Лаврова стал продолжением российско-иранского политического диалога. Также визит главы МИД РФ предоставил возможность наметить практические шаги, направленные на дальнейшее развитие отношений между Москвой и Тегераном.