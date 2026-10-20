Аракчи заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества с Россией

Глава МИД Ирана назвал сотрудничество с РФ тесным как никогда Аракчи заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества с Россией

Москва20 окт Вести.Отношения России и Ирана достигли беспрецедентного уровня сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Тегеране.

Глава иранского МИД в соцсети X отметил, что стороны на встрече обсудили широкий круг международных вопросов, включая ситуацию в Европе, Ливане, Палестине, на Украине и в Йемене.

Отдельное внимание дипломаты уделили расширению экономического взаимодействия и сотрудничества в ядерной сфере.

Никогда в нашей истории Иран и Россия не сотрудничали так тесно, как сейчас подчеркнул Аракчи

Лавров прибыл в Тегеран с рабочим визитом 19 октября. Ранее российское внешнеполитическое ведомство заявило, что эти переговоры позволили наметить практические шаги для дальнейшего развития двусторонних отношений.