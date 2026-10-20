Москва20 октВести.Отношения России и Ирана достигли беспрецедентного уровня сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Тегеране.
Глава иранского МИД в соцсети X отметил, что стороны на встрече обсудили широкий круг международных вопросов, включая ситуацию в Европе, Ливане, Палестине, на Украине и в Йемене.
Отдельное внимание дипломаты уделили расширению экономического взаимодействия и сотрудничества в ядерной сфере.
Никогда в нашей истории Иран и Россия не сотрудничали так тесно, как сейчасподчеркнул Аракчи
Лавров прибыл в Тегеран с рабочим визитом 19 октября. Ранее российское внешнеполитическое ведомство заявило, что эти переговоры позволили наметить практические шаги для дальнейшего развития двусторонних отношений.