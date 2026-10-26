Москва26 октВести.Российско-иранское сотрудничество в области энергетики и газа имеет особое значение, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в статье для газеты "Ведомости".
Сотрудничество Ирана и России в области энергетики и газа имеет особое значение. Инвестиции российских компаний в разработку нефтяных и газовых месторождений Ирана, передача технологий, поставка оборудования и использование совместных технических и инженерных возможностей – одни из важнейших направлений сотрудничества двух странприводят "Ведомости" слова Аракчи
Сотрудничество помогает увеличить добычу углеводородов и повысить эффективность работы, одновременно смягчая эффект от ограничений, введенных США и Европой в отношении Ирана, подчеркнул министр.
Взаимодействие между Ираном и Россией в энергетике, а также координация стран-участниц Газового форума имеют многоплановое значение, заключил Аракчи.
Между тем президент Ирана Масуд Пезешкиан, который посетит Россию в конце октября, встретится с президентом Владимиром Путиным.
Президент России заявил 21 октября, что Москва готова помочь Вашингтону в разрешении кризиса на Ближнем Востоке.