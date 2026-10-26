Аракчи: сотрудничество между Россией и Ираном в энергетике имеет особое значение

Аракчи: сотрудничество России и Ирана в энергетике имеет особое значение Аракчи: сотрудничество между Россией и Ираном в энергетике имеет особое значение

Москва26 окт Вести.Российско-иранское сотрудничество в области энергетики и газа имеет особое значение, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в статье для газеты "Ведомости".

Сотрудничество Ирана и России в области энергетики и газа имеет особое значение. ​Инвестиции российских компаний в разработку нефтяных и газовых месторождений Ирана, передача технологий, поставка оборудования и использование совместных технических и инженерных возможностей – одни из важнейших направлений сотрудничества двух стран приводят "Ведомости" слова Аракчи

Сотрудничество помогает увеличить добычу углеводородов и повысить эффективность работы, одновременно смягчая эффект от ограничений, введенных США и Европой в отношении Ирана, подчеркнул министр.

Взаимодействие между Ираном и Россией в энергетике, а также координация стран-участниц Газового форума имеют многоплановое значение, заключил Аракчи.

Между тем президент Ирана Масуд Пезешкиан, который посетит Россию в конце октября, встретится с президентом Владимиром Путиным.

Президент России заявил 21 октября, что Москва готова помочь Вашингтону в разрешении кризиса на Ближнем Востоке.