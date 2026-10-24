Посол Джалали: визит Пезешкиана в Москву предполагает его встречу с Путиным

Посол рассказал о запланированной встрече президента Ирана с Путиным в Москве Посол Джалали: визит Пезешкиана в Москву предполагает его встречу с Путиным

Москва24 окт Вести.Президент Ирана Масуд Пезешкиан, который посетит Россию в конце октября, встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом РИА Новости сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

Помимо участия в саммите глав государств — экспортеров газа (ФСЭГ, пройдет 27 октября – прим. ред.), Пезешкиан также встретится и обсудит вопросы с несколькими главами государств, присутствующими в Москве. Запланирована также встреча президентов двух стран (России и Ирана – прим. ред.) рассказал посол

19 октября глава МИД России Сергей Лавров в ходе поездки в Тегеран проинформировал Пезешкиана, что президент РФ Владимир Путин ожидает его на московском газовом саммите в конце месяца.

Ранее МИД России отчитался об итогах визита главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Иран. Москва и Тегеран уделили внимание вопросам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе реализации совместных транспортно-логистических и энергетических проектов.