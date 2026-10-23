Москва23 октВести.Президент Ирана Масуд Пезешкиан на следующей неделе планирует посетить Россию. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.
Дипломат рассказал, что в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 19 октября стороны обсудили развитие политического и экономического сотрудничества между Тегераном и Москвой, реализацию совместных договоренностей, а также укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.
На следующей неделе эти переговоры и консультации продолжатся в Москве с участием президентов двух странприводит слова Аракчи агентство ISNA
Ранее МИД России отчитался об итогах визита Лаврова в Иран. По данным ведомства, Москва и Тегеран уделили внимание вопросам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе реализации совместных транспортно-логистических и энергетических проектов.