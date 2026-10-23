Пезешкиан на следующей неделе планирует посетить РФ и встретиться с Путиным

Президент Ирана на следующей неделе приедет в Россию Пезешкиан на следующей неделе планирует посетить РФ и встретиться с Путиным

Москва23 окт Вести.Президент Ирана Масуд Пезешкиан на следующей неделе планирует посетить Россию. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

Дипломат рассказал, что в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 19 октября стороны обсудили развитие политического и экономического сотрудничества между Тегераном и Москвой, реализацию совместных договоренностей, а также укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

На следующей неделе эти переговоры и консультации продолжатся в Москве с участием президентов двух стран приводит слова Аракчи агентство ISNA

Ранее МИД России отчитался об итогах визита Лаврова в Иран. По данным ведомства, Москва и Тегеран уделили внимание вопросам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе реализации совместных транспортно-логистических и энергетических проектов.