Президент Ирана прилетел в Россию Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Россию

Москва26 окт Вести.Иранский президент Масуд Пезешкиан вечером 26 октября прилетел в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает агентство ISNA.

Согласно информации агентства, цель поездки иранского лидера - участие и выступление на саммите глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Саммит ФСЭГ состоится в Москве 27 октября.

По информации посла Ирана в Москве Казема Джалали, руководитель Исламской Республики планирует провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Запланировано обсуждение экономического сотрудничества Тегерана и Москвы, энергетической безопасности и геополитических вопросов.

По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, российско-иранское сотрудничество в области энергетики и газа имеет особое значение. Сотрудничество помогает увеличить добычу углеводородов и повысить эффективность работы, одновременно смягчая эффект от ограничений, введенных США и Европой в отношении Ирана.