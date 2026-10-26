Президент Ирана направился в Россию для участия в саммите ФСЭГ

Президент Ирана направился в Москву на 8-й саммит ФСЭГ Президент Ирана направился в Россию для участия в саммите ФСЭГ

Москва26 окт Вести.Президент Ирана Масуд Пезешкиан в понедельник вечером, 26 октября, направился с рабочим визитом в Москву для участия в 8-м саммите глав государств и правительств Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), сообщили официальные пресс-службы иранских ведомств.

Сегодня вечером президент Ирана отправится в Россию для участия в Форуме стран-экспортеров газа говорится в сообщении

В рамках однодневной поездки запланированы двусторонние переговоры между президентами Ирана и России. Лидеры намерены детально обсудить развитие двустороннего политического и экономического партнерства.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Российско-иранское сотрудничество в области энергетики и газа имеет особое значение.