Москва26 октВести.Президент Ирана Масуд Пезешкиан в понедельник вечером, 26 октября, направился с рабочим визитом в Москву для участия в 8-м саммите глав государств и правительств Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), сообщили официальные пресс-службы иранских ведомств.
Сегодня вечером президент Ирана отправится в Россию для участия в Форуме стран-экспортеров газаговорится в сообщении
В рамках однодневной поездки запланированы двусторонние переговоры между президентами Ирана и России. Лидеры намерены детально обсудить развитие двустороннего политического и экономического партнерства.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Российско-иранское сотрудничество в области энергетики и газа имеет особое значение.