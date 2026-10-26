Президент Ирана 26 октября отправится в Россию Президент Ирана Пезешкиан 26 октября отправится в Россию

Москва26 окт Вести.Иранский президент Масуд Пезешкиан в понедельник, 26 октября, отправится в Россию с визитом для участия в саммите Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ). Информацию об этом распространило агентство Tasnim.

Саммит будет проведен 27 октября. На мероприятии планируется выступление иранского лидера с речью.

В материале агентства сказано, что визит Пезешкиана в РФ будет длиться один день, не исключены встречи с лидерами стран.

Ранее генсек ФСЭГ Филип Мшелбила рассказал, какие регионы станут лидерами мировой газодобычи.