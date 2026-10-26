Москва26 окт Вести.В ближайшие годы ожидается рост добычи природного газа на Ближнем Востоке, в Средней Азии и Африке благодаря низкой себестоимости и инвестициям. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой генсек Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.

В то же время, как отметил генсек ФСЭГ, Азиатско-Тихоокеанский регион останется крупнейшим потребителем ресурсов.

Волна добычи природного газа будет на Ближнем Востоке. Так как в том регионе низкая себестоимость добычи, а это очень важный фактор. Туда пойдут большие инвестиции, и отрасль продолжит их привлекать, несмотря на состояние Ормузского пролива и те проблемы, что мы сегодня видим. Средняя Азия станет еще одним регионом растущей добычи газа, ровно как и Африка, где мы также увидим значительный рост предложения газа. Что же касается спроса, то более половины нового спроса, который появится за эти 30 лет, будет приходиться на Азиатско-Тихоокеанский регион. АТР еще долго будет оставаться самой крупной воронкой, потребляющей природный газ заявил Мшелбила

Ранее он рассказал, что Россия, благодаря своим обширным ресурсам, выгодному географическому положению, наличию средств, технологий и возможностей, сохранит свою значительную роль на мировом газовом рынке в долгосрочной перспективе.