ФСЭГ: в Европе и Северной Америке в течение 30 лет добыча газа остановится

Мшелбила считает, что в Европе и Северной Америке добыча газа за 30 лет упадет ФСЭГ: в Европе и Северной Америке в течение 30 лет добыча газа остановится

Москва26 окт Вести.Добыча газа в Европе и Северной Америке в ближайшие 30 лет будет снижаться и постепенно прекратится. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.

Согласно его прогнозам, в течение следующих 30 лет Европа и Северная Америка столкнутся с неблагоприятной перспективой в сфере нефтегазовой отрасли. Ожидается прекращение добычи природного газа, что потребует активного поиска альтернативных источников энергии.

В Европе, по нашим оценкам, в течение 30 лет добываемые объемы газа будут падать. Большинство существующих сценариев указывают на падение добычи газа, что означает необходимость поиска альтернатив. Это могут быть иные источники энергии. ... Но собственная добыча в Европе идет вниз - это ясно. Мы считаем, что в течение 30 лет рост добычи в Северной Америке прекратится. Сегодня объемы североамериканской добычи газа растут очень впечатляющими темпами, но мы считаем, что через 30 лет рост остановится заявил Мшелбила

Ранее он рассказал, что Россия, благодаря своим обширным ресурсам, выгодному географическому положению, наличию средств, технологий и возможностей, сохранит свою значительную роль на мировом газовом рынке в долгосрочной перспективе.