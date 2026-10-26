Москва26 окт Вести.Уверенный рост цен на СПГ может принести лишь краткосрочную выгоду производителям. Поэтому долгосрочная стабильность и доступность поставок по разумным ценам являются ключевым фактором для устойчивого развития отрасли и предотвращения уничтожения спроса. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.

В следующем году и еще через год мы ожидаем увеличения предложений на СПГ, которые, мы надеемся, поможет сгладить некоторые проблемы. Но спрос в Европе не дает этому газу идти на другие рынки, потому что Европе купить этот газ легче, чем другим странам мира. Многие думают, что страны, добывающие газ, в такой ситуации прыгают от радости, что они хорошо на этом зарабатывают. Производителю товара выгоден сильный рост цены на товар только если этот рост кратковременный. Тогда его банковский счет растет и все такое. Но если цена остается высокой долго, то наступает так называемое уничтожение спроса. Спрос снижается, потому что не все могут купить себе этот товар и начинают искать другие варианты. Переходят на иные источники энергии, начинают снижать собственные объемы промышленного производства и так далее рассказал Мшелбила

По словам главы ФСЭГ, такое положение дел ведет к закрытию предприятий, вымирание целых отраслей, массовому увольнение людей.

Нам такая ситуация не нужна. Когда ФСЭГ смотрит на Европу и шире, мы хотим видеть стабильные и надежные поставки по стабильным и, в конечном счете, доступным большинству потребителей ценам. Потому что именно такая конфигурация рынка укрепляет долгосрочные перспективы отрасли заявил он

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия может возобновить экспорт газа в Европу по сохранившейся нитке газопровода "Северный поток" при наличии заинтересованности со стороны европейских стран. Он напомнил, что одна из четырех ниток газопроводов остается в рабочем состоянии и технически пригодна для транспортировки топлива.