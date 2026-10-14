Москва14 окт Вести.Потребителям газа, который идет через водные артерии Ближнего Востока, остается только сокращать спрос на СПГ на фоне кризиса в регионе. Об этом рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью ИС "Вести".

Ормузский пролив является единственной настоящей болевой точкой всей мировой экономики… В отношении газа практически ничего не идет. То есть любое прекращение, сокращение, любое изменение в худшую сторону поставок через Ормузский пролив, любых энергоносителей приводит к росту цен. Потому что объем, идущий через эти проливы, невозможно парировать ничем, кроме падения спроса. Но падение спроса - это крайне неприятная вещь, на которую далеко не все готовы пойти сказал Фролов

Цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе на биржевых торгах достигли максимальных отметок с декабря 2022 года. На пике котировки поднимались до отметки в €86,79 за мегаватт-час, что при текущем валютном курсе соответствует $1019,83 за тысячу кубометров.