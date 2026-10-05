Москва5 окт Вести.Европа после нынешнего дефицита сжиженного природного газа может столкнуться с его значительным избытком. Об этом пишет The Economist.

Журналисты издания отметили, что поиск альтернативных источников поставок СПГ после кризиса на Ближнем Востоке может привести к резкому росту предложения.

Предполагается, что одни только поставки со стороны США могут удвоиться. Вырасти может и канадский экспорт.

При этом в случае восстановления поставок из Катара избыток предложения может достигнуть 55–75 млн тонн. Подобный дисбаланс, по оценкам экспертов, приведет к резкому снижению цен на топливо и приведет к мировому кризису.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что жители стран Евразийского экономического союза покупают газ дешевле, чем европейцы.