Эксперт: поставки СПГ из Катара могут смягчить газовый дефицит в Европе Эксперт Огородников: Европа может столкнуться с дефицитом газа весной 2027 года

Москва23 окт Вести.Поставки сжиженного природного газа из Катара могут смягчить ситуацию на европейском газовом рынке весной 2027 года, но, если восстановление экспорта затянется, Европе может грозить острый дефицит топлива. Об этом ИС "Вести" сообщил автор канала "Графономика" Евгений Огородников.

Отмечается, что Катар, один из крупнейших мировых экспортеров СПГ, продлил на месяц действие форс-мажора по поставкам сжиженного природного газа клиентам в Европе и Азии из-за сохраняющихся перебоев в судоходстве через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом транспортировки энергоносителей с Ближнего Востока.

Согласно оценке эксперта, если Катар снимет режим форс-мажора в ноябре, его терминалы по экспорту сжиженного природного газа смогут выйти на рабочую мощность ближе к январю.

Если в ноябре Катар снимет форс-мажор, то катарские СПГ-терминалы выйдут на мощность, дай бог, ближе к январю, а первые суда дойдут до своих потребителей в феврале-марте. Это значит, что для Европы весна 2027 года будет несколько мягче, чем прогнозируется сегодня – … там будет острый дефицит газа и в каком-то режиме острейшего форс-мажора им придется закрывать свои газовые дыры, включая отключение крупнейших потребителей от газовой трубы пояснил Огородников

Дополнительно эксперт рассказал, что Китай будет вынужден увеличивать потребление сжиженного природного газа, чтобы избежать очередного энергетического кризиса, а это может усилить конкуренцию между китайскими и европейскими трейдерами за свободные партии топлива.