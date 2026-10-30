Москва30 окт Вести.От трех до пяти лет может потребоваться, чтобы восстановить производственные мощности на рынке СПГ в Катаре. Об этом ИС "Вести" заявил профессор, член научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей Конопляник.

В марте этого года госкомпания QatarEnergy сообщала об ударах по своим объектам, случившихся на фоне конфликта вокруг Ирана. Объекты по производству сжиженного природного газа QatarEnergy в Рас-Лаффане были атакованы ракетами, что привело к обширным повреждениям. По оценкам компании, ущерб производству был нанесен значительный.

Неслучайный, я думаю, был удар. Чей это был удар, до сих пор непонятно. Иранцы открещиваются, допускаю, что это были третьи стороны. Но мощности были выведены из строя, и вывезены надолго. Все разговоры о том, что все быстро введут в строй - неправда. Даже эмир Катара, министр энергетики признали, что, к сожалению, потребуется как минимум три года, а то и пять на восстановление заявил эксперт

Все дело в том, что рынок крупнотоннажного оборудования, которое нужно для восстановления разрушенных мощностей, законтрактован приблизительно на два-четыре года вперед.

То есть цена вопроса – три-пять лет. Что это означает? Это означает, что не будет избытка мощностей и того сброса цен на СПГ и на нефть, которые должны были произойти, если бы Катар и Штаты одновременно вывели свои дополнительные мощности пояснил Конопляник

Ранее Катар, который является один из крупнейших мировых экспортеров СПГ, продлил на месяц действие форс-мажора по поставкам сжиженного природного газа клиентам в Европе и Азии из-за сохраняющихся перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.