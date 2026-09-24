Москва24 сен Вести.Иран восстановил 50% поврежденных мощностей на газовом месторождении Южный Парс в Персидском заливе спустя шесть месяцев после того, как Израиль нанес удар по этому месторождению, сообщает телеканал Al Jazeera.

На отремонтированных объектах возобновлена добыча углеводородов, а работы по устранению оставшихся повреждений продолжаются, заявил замминистра нефти Ирана Ахмед Зерааткар.

Северное/Южный Парс является крупнейшим в мире месторождением природного газа, находится в центральной части Персидского залива в территориальных водах Катара (Северное) и Ирана (Южный Парс).