CNN утверждает, что Иран может продолжать восстанавливать свои ядерные объекты CNN: Иран может заниматься восстановлением своих разрушенных ядерных объектов

Москва10 июл Вести.Иранские власти, предположительно, продолжают заниматься восстановлением инфраструктуры на своих ядерных объектах, поврежденных при американо-израильских авиаударах, сообщает телеканал CNN.

Он ссылается на спутниковые снимки, которые, как утверждается, свидетельствуют об активности на военном комплексе Парчин. Журналисты телеканала пишут, что там якобы видны признаки восстановительных работ после совместных ударов США и Израиля.

Иран может пытаться восстановить свои ядерные объекты ​​​... Обнаружена новая активность на нескольких ядерных и ракетных объектах в стране в конце июня и начале июля говорится в материале на сайте CNN

В публикации отмечается, что снимки, сделанные 21 июня, показывают, что на горе Коланг (находится неподалеку от ядерного комплекса в Натанзе) "транспорт въезжает и выезжает из туннелей", при этом стороны на тот момент еще соблюдали условия меморандума о взаимопонимании.

Военные США 8-9 июля осуществили серию мощных ударов по Исламской Республике. По иранским данным, в результате американских обстрелов страны погибли по меньшей мере 14 человек, еще 78 получили ранения.

Центральное командование американских Вооруженных сил, в свою очередь, заявило, что атака была совершена в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

После этого иранские военные дали ответ в виде ударов по базам Соединенных Штатов в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

По словам президента США Дональда Трампа, соглашение о прекращении огня больше не действует. Однако американский лидер сообщил, что Тегеран попросил продолжить переговоры с Вашингтоном. Глава Белого дома подчеркнул, что он согласился на это, но намекнул иранкой стороне, что перемирия не будет.

Согласно сведениям телеканала Al Hadath, возможная встреча представителей США и Ирана назначена на 12 июля.