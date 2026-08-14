Москва14 авг Вести.Скорость восстановления военного потенциала Ирана "шокировала" официальных лиц Израиля.

Об этом пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Как отмечается, с такой оценкой согласны как представители руководства армии, так и разведывательной службы "Моссад". При этом именно военные были главными экспертами в оценке ущерба, который был нанесен оборонному сектору Исламской Республики.

Представители оборонного ведомства Израиля шокированы скоростью восстановления Ирана после войны начала 2026 года говорится в материале

Отмечается, что специалисты израильской армии долгое время отстаивали оценку, согласно которой военный потенциал Тегерана был отброшен "на годы". Такая позиция сохранялась, несмотря на критические публикации в зарубежных СМИ.

В июле американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вскоре уничтожит военный потенциал Тегерана.