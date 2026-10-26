Мшелбила: через 30 лет 80% газа будут добывать на новых месторождениях ФСЭГ: в течение 30 лет произойдет деградация существующих месторождений газа

Москва26 окт Вести.В мировой сектор природного газа в течение 30 лет потребуется инвестировать триллионы долларов, чтобы добывать природный газ на новых месторождениях. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал глава Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила

Через 30 лет 80% природного газа будут добывать на новых месторождениях и новых мощностях. Другими словами, мы наблюдаем деградацию существующих месторождений и пластов такими темпами, что большая часть этих мощностей через 30 лет исчезнет. А значит, деньги нужно вкладывать не только в компенсацию этого снижения, то есть - в замещение добывающих мощностей. Ну и в увеличение прироста добычи, потому что спрос тоже будет расти рассказал Мшелбила

Ранее он назвал сроки восстановления объемов мировых поставок СПГ. Он полагает, что возвращение к прежним объемам может занять до 5 лет.