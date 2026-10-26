Москва26 окт Вести.Несмотря на череду глобальных кризисов и изменение подходов к безопасности поставок, мировой спрос на природный газ продолжит расти, что заставляет газовые компании делать инвестиции в отрасль более избирательными и стратегически ориентированными на устойчивость логистических цепочек. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.

Он рассказал, как в последнее время трансформировались вложения мировых газовых гигантов в новые разработки.

За 6 лет мы стали свидетелями трех кризисов: сначала была эпидемия ковида, когда спрос просто схлопнулся. Потом был конфликт на Украине. Тут, правда, дело было не в дефиците поставок, а скорее в отказе потребителей покупать российский газ. Ну и сегодняшняя ситуация, когда перекрыт транспортный маршрут в самом узком своем месте и нет возможности поставлять продукцию на рынок. Кризисы все разные по своей природе, но последствия имели схожие, и выражались они в невозможности для потребителя купить требуемые объемы газа. Здесь есть и фактор физических поставок и соображения коммерческого характера. Есть и сложности, обусловленные утратой доверия. Думаю, что это важный фактор. Что же до инвесторов, так они смотрят не только в день сегодняшний, они заглядывают далеко в будущее. А наш прогноз говорит, что в течение следующих тридцати лет спрос на природный газ будет расти весьма активно. По нашим оценкам, рост спроса составит 31 % за 30 лет, причем в энергобалансе доля газа вырастет с 23% до 26%. То есть это настоящий рост. Мы считаем, что если не учитывать возобновляемые источники энергии, то темп прироста у газа будет самым высоким заявил Мшелбила

По его словам, такой спрос на природный газ связан с тем, что он чище прочих углеводородов и в обычных условиях он вполне доступен. Также газ — это серьезнейшее подспорье в осуществлении энергоперехода и в смягчении последствий изменения климата.

Вот потому-то мы и считаем, что у природного газа есть долгое будущее, которое будет привлекать инвестиции в отрасль. На уровне компаний инвестиции, по нашему мнению, продолжатся. Правда, они станут более избирательными и обретут более стратегический характер. То есть теперь мало ответить себе на вопрос, куда вложить деньги или где есть искомый ресурс. Нет, этого будет мало. Нужно знать, где добываются искомые ресурсы, где находятся рынки сбыта, каким маршрутом идет поставка на рынок. Как обеспечить устойчивость цепи поставок даже при ее нарушении, даже в условиях кризиса и так далее рассказал Мшелбила

Ранее глава ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон заявил, что компания может переориентировать поставки сжиженного природного газа (СПГ) с рынка ЕС на другие. Он добавил, что Европа может сохранить возможность закупать российское сырье, отменив введенные ограничения.