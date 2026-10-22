"НОВАТЭК" может переориентировать поставки СПГ с рынка ЕС на другие Михельсон: "НОВАТЭК" способен перенаправить поставки газа с рынка ЕС на другие

Москва22 окт Вести."НОВАТЭК" может переориентировать поставки сжиженного природного газа (СПГ) с рынка ЕС на другие. Об этом заявил глава компании Леонид Михельсон в кулуарах XIX Веронского Евразийского экономического форума.

Он добавил, что Европа может сохранить возможность закупать российское сырье, отменив введенные ограничения.

В 21-м пакете было принято решение о том, что те европейские компании, которые имели долгосрочные договоры, те европейские компании, которые занимались логистикой по этим долгосрочным договорам, могут дальше проработать с Россией поставки на любые другие рынки. Посмотреть, может быть в том числе и оставить это на европейском рынке. У нас проблем нет. Решаем все эти вопросы, [включая] уход на другой рынок напомнил Михельсон

Европейские страны должны поддерживать свою промышленность, и у них еще есть время на принятие решения, отметил он.

Глава "НОВАТЭК" подчеркнул, что Россию невозможно изолировать на мировом рынке газа.

По его словам, ЕС может пересмотреть решение о запрете импорта российского сжиженного природного газа, учтя экономические последствия.