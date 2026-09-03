Михельсон пошутил на вопрос об источниках инвестиций для крупных проектов

Достаем из кармана: Михельсон пошутил об источниках инвестиций Михельсон пошутил на вопрос об источниках инвестиций для крупных проектов

Москва3 сен Вести.В ПАО "НОВАТЭК" не намерены останавливать инвестиции несмотря на санкции. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) заявил ИС "Вести" глава компании Леонид Михельсон.

Самое главное — не останавливать инвестиции. Мы их не будем останавливать сказал он

На последовавший вопрос об источниках инвестиций, Михельсон ответил шутливо.

В кармане, отсюда достаем. [Деньги] есть заявил он, показав рукой на карман пиджака

Ранее Михельсон в кулуарах форума сообщил, что компания ведет переговоры о поставках сжиженного природного газа с Вьетнамом. Для начала стороны рассматривают возможность поставки 1 млн тонн СПГ.