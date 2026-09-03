Москва3 сенВести.В ПАО "НОВАТЭК" не намерены останавливать инвестиции несмотря на санкции. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) заявил ИС "Вести" глава компании Леонид Михельсон.
Самое главное — не останавливать инвестиции. Мы их не будем останавливатьсказал он
На последовавший вопрос об источниках инвестиций, Михельсон ответил шутливо.
В кармане, отсюда достаем. [Деньги] естьзаявил он, показав рукой на карман пиджака
Ранее Михельсон в кулуарах форума сообщил, что компания ведет переговоры о поставках сжиженного природного газа с Вьетнамом. Для начала стороны рассматривают возможность поставки 1 млн тонн СПГ.